Fabrizio Miccoli, la curva non lo dimentica: cori per l'ex capitano in carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fabrizio Miccoli da qualche settimana è stato condannato dalla Cassazione: ieri i tifosi hanno esposto uno striscione Quando si dice che i tifosi non dimenticano mai il proprio capitano. Dallo scorso 24 novembre Fabrizio Miccoli, ex calciatore del Palermo, è stato condannato dalla Cassazione a tre anni e mezzo di carcere. I giudice della Suprema Corte avevano respinto il ricorso che l'ex capitano dei rosanero aveva presentato contro la condatta di secondo grado per estorsione con il metodo mafioso. In occasione dell'ultima gara di campionato di Serie C Palermo-Monopoli, disputata domenica 5 dicembre al Barbera di Palermo e vinta 2-1 dai locali, gli ultrà rosanero della curva nord hanno esposto uno ...

