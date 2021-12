F1, GP Arabia Saudita 2021: promossi e bocciati. Direzione Gara non all’altezza, molto bene Ocon e Giovinazzi (Di lunedì 6 dicembre 2021) promossi Lewis Hamilton: Spalle al muro e con la necessità di sorpassare in pista Verstappen per tenere vivo il sogno dell’ottavo Mondiale, riesce di fatto nell’impresa (anche se con modalità insolite) e conquista la terza vittoria di seguito agganciando l’olandese in testa al campionato prima del gran finale di Abu Dhabi. Esteban Ocon: Fortunato con la prima bandiera rossa, straordinario da lì in poi alla guida di un’Alpine che ha conteso il terzo posto sul podio alla Mercedes di Valtteri Bottas fino agli ultimi metri del GP. Quarta piazza comunque molto positiva per il francese, che ha surclassato Alonso a parità di macchina questo weekend. Daniel Ricciardo: Vedi sopra. Fortunato all’inizio, bravo a sfruttare l’occasione poi. Si tiene alle spalle per buona parte della Gara Bottas conquistando un buonissimo quinto ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021)Lewis Hamilton: Spalle al muro e con la necessità di sorpassare in pista Verstappen per tenere vivo il sogno dell’ottavo Mondiale, riesce di fatto nell’impresa (anche se con modalità insolite) e conquista la terza vittoria di seguito agganciando l’olandese in testa al campionato prima del gran finale di Abu Dhabi. Esteban: Fortunato con la prima bandiera rossa, straordinario da lì in poi alla guida di un’Alpine che ha conteso il terzo posto sul podio alla Mercedes di Valtteri Bottas fino agli ultimi metri del GP. Quarta piazza comunquepositiva per il francese, che ha surclassato Alonso a parità di macchina questo weekend. Daniel Ricciardo: Vedi sopra. Fortunato all’inizio, bravo a sfruttare l’occasione poi. Si tiene alle spalle per buona parte dellaBottas conquistando un buonissimo quinto ...

petergomezblog : F1, #Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita: “non è una mia scelta essere qui”. E p… - fattoquotidiano : Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arco… - dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - raonjena_april : RT @SkySportF1: Sainz dopo il GP di Arabia Saudita: 'Gara all'attacco, bene la rimonta' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP https://t.… - andreastoolbox : F1, GP Arabia Saudita: il tributo del circus a 'Sir' Frank Williams. VIDEO | Sky Sport -