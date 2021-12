CRM | Neosperience acquisisce il 51% della software company Rhei

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il gruppo, player di riferimento nell’Intelligenza Artificiale quotato su Euronext Growth Milan, si rafforza ulteriormente acquisendo il controllo (51%) diS.r.l., con una consolidata esperienza nella realizzazione di soluzioni per il CRM, è nota in Italia per essere partner di riferimento di HubSpot, una delle piattaforme CRM di maggior successo al mondo. L’integrazione delle soluzioni dibasate su HubSpot conCloud, già sperimentata con successo con numerosi progetti e clienti, rafforza l’offerta didando vita alla prima proposta di CRM empatico al mondo. Oltre ai benefici derivanti da questa integrazione, l’acquisizione diporta aun incremento dei ricavi di circa 1.8 milioni di ...