Covid: Austria,600 euro di multa ogni trimestre per no vax (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale in Austria, che entrerà in vigore a febbraio: i no vax riceveranno ogni tre mesi un invito dal ministero della sanità a farsi immunizzare. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale in, che entrerà in vigore a febbraio: i no vax riceverannotre mesi un invito dal ministero della sanità a farsi immunizzare. In ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Austria: 600 euro di multa ogni trimestre per i no vax #austria - fattoquotidiano : Austria, morto Johann Biacsics: era uno dei leader del movimento No Vax, stroncato dal Covid a 65 anni - petergomezblog : Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria… - telodogratis : Covid: Austria,600 euro di multa ogni trimestre per no vax - pietroras : RT @LaStampa: Covid, il piano Austria per immunizzare i cittadini: ogni tre mesi multe dai 600 euro ai No Vax che rifiutano il vaccino http… -