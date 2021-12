Cinzia e Francesca, amiche morte di Covid in 10 giorni. Napoli choc: "Perché non portavano la mascherina" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Due amiche per la pelle, due "cape toste" e irriducibili no vax. Napoli e l'Italia sconvolte dalla morte di Cinzia Imparato e Francesca Conti, stroncate dal Covid a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Entrambe non vaccinate e decisamente critiche contro siero e Green pass, sono state stroncate dalla polmonite bilaterale causata dalla SARS-CoV-2. Una storia tragica, purtroppo tristemente comune a migliaia di vittime della pandemia dal febbraio 2020 a oggi, ma in questi giorni ancora più impressionante e significativa Perché sembra sottolineare come chi decide consapevolmente di non vaccinarsi si esponga a un rischio maggiore. "Sfidano ogni giorno la fortuna, 24 ore su 24 e 365 giorni su 365", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dueper la pelle, due "cape toste" e irriducibili no vax.e l'Italia sconvolte dalladiImparato eConti, stroncate dala pochidi distanza l'una dall'altra. Entrambe non vaccinate e decisamente critiche contro siero e Green pass, sono state stroncate dalla polmonite bilaterale causata dalla SARS-CoV-2. Una storia tragica, purtroppo tristemente comune a migliaia di vittime della pandemia dal febbraio 2020 a oggi, ma in questiancora più impressionante e significativasembra sottolineare come chi decide consapevolmente di non vaccinarsi si esponga a un rischio maggiore. "Sfidano ogni giorno la fortuna, 24 ore su 24 e 365su 365", ...

