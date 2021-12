Boga | lo Shakhtar non è una sorpresa Ma dipende solo dall’Atalanta

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 7 dicembre 2021) Chiariamo subito: l'interesse delloper Jeremienon è una clamorosa novità di ieri, ma una realtà da diversi giorni fa. Vi avevamo già parlato del forte pressing di De Zerbi che rivorrebbe in Ucraina il suo pupillo ai tempi del Sassuolo. Più defilato c'era anche il Napoli, ma i contatti diretti sono andati avanti soprattutto con l'Atalanta. Il profilo piace molto, come confermato dallo stesso Luca Percassi: l'opportunità di continuare a giocare in Champions (se andasse bene la sfida con il Villarreal) e comunque la chance di inserirsi in un contesto già straordinario come quello di Gasperini. Ecco perchérà moltoche è già in contatto con il Sassuolo, aspettando i prossimi passaggi.