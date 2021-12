Advertising

iconanews : Birmania: la Giunta riduce a due anni la condanna a Suu Kyi - aerami_stome : RT @ARTEita: La giunta militare, di nuovo al potere da febbraio, ha finito di spezzare il sogno democratico in #Myanmar condannando #Aung S… - ARTEita : La giunta militare, di nuovo al potere da febbraio, ha finito di spezzare il sogno democratico in #Myanmar condanna… - _DAGOSPIA_ : LA GIUNTA MILITARE DEL MYANMAR HA CONDANNATO AUNG SAN SUU KYI A 4 ANNI DI PRIGIONE - guerrenelmondo : #Birmania-#Myanmar: Il gruppo armato #Kokang riferisce di intensi combattimenti con la giunta militare… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Giunta

Un colpo di Stato che ha scatenato violente proteste represse in maniera dura dallamilitare. Nei mesi seguenti la San Suu Kyi è stata incriminata per diversi reati tra cui violazione della ...Da allora lal'ha accusata di una sfilza di presunti reati, tra cui violazione della legge sui segreti ufficiali, corruzione e brogli elettorali. 6 dicembre 2021Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a 2 anni di prigione (inizialmente erano quattro) per le accuse di incitamento al dissenso contr ...Sì buongiorno buongiorno che Roberta Bongiorno agli gli ascoltatori si è così questa mattina volta il tribunale dell'Aja Marra a condannato appunto a un suo suicidi A quattro anni di carcere le accuse ...