Billie Eilish dice addio al biondo e sfoggia un castano semplicemente perfetto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quando si parla di look Billie Eilish è un vero e proprio camaleonte. Poco dopo il suo debutto, la cantante è diventata famosa per il suo stile di abbigliamento molto casual (e oversize) e il colore verde fluorescente dei suoi capelli. Poi ha letteralmente conquistato i suoi follower con un makeover molto glam: capelli biondi ossigenati e vestiti più aderenti. E ora sembra si arrivato il momento di un nuovo cambio di look ( o di un ritorno alle origini?). Vi raccomandiamo... Billie Eilish crea un profumo per omaggiare il corpo femminile La cantante, infatti, ha scelto di ravvivare il weekend dei suoi follower con una serie di scatti sul suo profilo Instagram, dove ha sfoggiato un nuovo look che ha conquistato i fan. Decisamente più low-fi ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quando si parla di lookè un vero e proprio camaleonte. Poco dopo il suo debutto, la cantante è diventata famosa per il suo stile di abbigliamento molto casual (e oversize) e il colore verde fluorescente dei suoi capelli. Poi ha letteralmente conquistato i suoi follower con un makeover molto glam: capelli biondi ossigenati e vestiti più aderenti. E ora sembra si arrivato il momento di un nuovo cambio di look ( o di un ritorno alle origini?). Vi raccomandiamo...crea un profumo per omaggiare il corpo femminile La cantante, infatti, ha scelto di ravvivare il weekend dei suoi follower con una serie di scatti sul suo profilo Instagram, dove hato un nuovo look che ha conquistato i fan. Decisamente più low-fi ...

darksvnset : Super Tuna è praticamente diventata più famosa di Billie Eilish #SuperTuna #SuperTunaByJin #bts #ARMY #BTSARMY #JIN… - ggukartist97 : Comunque taehyung ha battuto il record di post su insta con più like in 5 minuti, superando quello di billie eilish… - RegalinoV : Billie Eilish ha cambiato di nuovo look - M4LIKC4L4MITY : RT @mandyislnfIames: Domenica 12 Dicembre, alle cinque del pomeriggio, ci sarà uno Streaming Party con le canzoni di Billie Eilish e Zayn M… - miss_stresso : che brava che è billie eilish -