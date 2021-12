(Di lunedì 6 dicembre 2021) 'Sono sorpreso dalla voglia di vincere che ha ancora uno che ha vinto tutto come Carlo'. Carlos Henrique Casemiro non ha dubbi: 'Lui e il suo staff tecnico soffrono più di noi, si ...

Advertising

sportli26181512 : Ancelotti aspetta l'Inter: 'Una squadra molto forte che gioca benissimo a #calcio': Ancelotti aspetta l'Inter: 'Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti aspetta

Vinciamo e loro sono già li a pensare alla gara successiva, se penso al numero di anni spesi nel calcio dasono molto sorpreso da questa attitudine, è molto positiva'. ENTUSIASMO ED ...Ieri Ibrahimovic l'ha elogiato pubblicamente da Fazio, a Che tempo che fa, defiinendolo una grande persona, oggisiche lo svedese tifi anche per lui contro l'Inter in Champions. Con il suo Real vuole centrare il primo posto nel girone ed arrivare fino ala fine come sottolinea in conferenza Gli ...Carlo Ancelotti, a pochi giorni da Real Madrid-Inter, ha parlato dei nerazzurri ma soprattutto di mercato tra Isco e Mbappe, oltre ad Hazard ...Alla viglia della sfida di campionato contro la Real Sociedad, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa anche della sfida di martedì prossimo tra il suo Real Madrid e l'Inter di Simone Inzaghi.