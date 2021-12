VIDEO – F1 | GP Jeddah 2021 | lo struggente tributo del Circus a Frank Williams

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il mondo della Formula 1 è in lutto questa settimana per la scomparsa di, storico fondatore dell’omonima scuderia, scomparso lo scorso 18 novembre all’età di 79 anni. Un vuoto enorme che ilha deciso di omaggiare con un. Nel filmato viene ripercorsa la carriera e la vita del britannico con alcune foto, seguite poi da un minuto di silenzio in cui tutti i piloti hanno posato i loro caschi su un telo raffigurante proprio. Un momento toccante e doveroso verso una delle figure più carismatiche dell’automobilismo. ILDEL: Foto: LaPresse

Advertising

SkySportF1 : Formula 2, paura a Jeddah: violento scontro tra Fittipaldi e Pourchaire. FOTO e VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ? Qualifiche Jeddah, testacoda di Sainz: danni all'ala #SaudiArabianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Formula 2, paura a Jeddah: violento scontro tra Fittipaldi e Pourchaire. FOTO e VIDEO - infoitsport : F2, Spaventoso Schianto a Jeddah, Fittipaldi e Pourchaire portati via in ambulanza: il video dell'incidente - Sport_Fair : Interrotto il #SaudiArabianGP Bandiera rossa a Jeddah, #Schumacher a muro -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Jeddah

Il Sussidiario.net

Ma il circuito di, che si è rivelato velocissimo e davvero spettacolare, non fa dormire ... STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA La gara della Formula 1 per il Gran Premio d'Arabia ......quindi potranno seguire la prova disul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming...Il mondo della Formula 1 è in lutto questa settimana per la scomparsa di Frank Williams, storico fondatore dell'omonima scuderia, scomparso lo scorso 18 novembre all'età di 79 anni. Un vuoto enorme ch ...Tutto fermo a Jeddah, dove è iniziato da mezz’ora il Gp dell’Arabia Saudita, penultimo Gp della stagione 2021 di Formula 1. Mick Schumacher è stato protagonista di un incidente ed è finito violentemen ...