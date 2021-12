Uomo scompare dopo un’escursione in montagna, l’appello del sindaco per ritrovarlo (Di domenica 5 dicembre 2021) È scomparso da ieri Antonello Spanu: un Uomo di 57 anni originario di Ceccano, comune del frosinate. Secondo le prime informazioni l’Uomo stava facendo un’escursione da solo a Monter Gorzano, nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti. Spanu con una telefonata avrebbe chiesto aiuto al Soccorso Alpino che sta attualmente portando avanti le ricerche insieme agli uomini del Soccorso Speleologico del Lazio e dell’ Abbruzzo, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco ed i volontari della Croce Rossa. Tutt’ora disperso, le ricerche dell’Uomo sono purtroppo rese difficoltose dalle avverse condizioni atmosferiche l’appello del sindaco di Ceccano Anche il sindaco di Ceccano ha diffuso un appello sulla sua pagina Facebook affinché Antonello Spanu possa esser presto ritrovaoto. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) È scomparso da ieri Antonello Spanu: undi 57 anni originario di Ceccano, comune del frosinate. Secondo le prime informazioni l’stava facendoda solo a Monter Gorzano, nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti. Spanu con una telefonata avrebbe chiesto aiuto al Soccorso Alpino che sta attualmente portando avanti le ricerche insieme agli uomini del Soccorso Speleologico del Lazio e dell’ Abbruzzo, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco ed i volontari della Croce Rossa. Tutt’ora disperso, le ricerche dell’sono purtroppo rese difficoltose dalle avverse condizioni atmosferichedeldi Ceccano Anche ildi Ceccano ha diffuso un appello sulla sua pagina Facebook affinché Antonello Spanu possa esser presto ritrovaoto. ...

Va a funghi e scompare: ore di angoscia per le sorti di un uomo, ricerche in corso BrindisiReport Uomo si allontana da casa e scompare È allarme in Irpinia. Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Carmine Cennerazzo. L'uomo è originario di Venticano. Si è allontanato da casa e non vi ...

Scomparso in montagna ad Amatrice Antonello Spanu, 57 anni, l’appello del sindaco Da ieri è scomparso nel nulla Antonello Spanu, un uomo di 57 anni di Ceccano, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, Spanu stava facendo un'escursione sul Monter Gorzano, nella zona di A ...

