Una maggioranza bulgara per il Quirinale Scrive Celotto

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta". Queste due righe dell'art. 83 della Costituzione sono la chiave dell'elezione del prossimo Capo dello Stato. Nei primi tre scrutini serve una maggioranza speciale, cioè almeno 703 dei 1008 grandi elettori. In pratica una maggioranza bulgara. Sfatiamo subito la credenza. In Bulgaria non è mai esistita alcuna maggioranza così alta. Si tratta di un modo di dire tutto italiano, similmente a fumare come un turco o fare il portoghese. Abitudini linguistiche e giornalistiche nate negli anni, senza un riferimento geografico preciso, anche se la Bulgaria per tradizione era uno degli alleati più fedeli del blocco ...

