Tg1 in lutto | è appena venuto a mancare

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nel corso della sua carriera Volcic, che era nato a Lubiana, è stato inviato da Praga, Vienna, Bonn e in particolare da Mosca. #FOTO A FINE ARTICOLO Il suo ruolo di corrispondete dall'estero ha avuto una durata di quasi 30 anni, dal 1968 al 1993, prima di Volcic, a seguito di alcuni anni al coordinamento della redazione giornalistica delle radio CNR, ha deciso di dedicarsi all'attività politica e, in seguito, a quella accademica. "Sono stato un adolescente pieno di illusioni" In un'intervista rilasciata a Repubblica nel 2015, Volcic aveva ripercorso la sua carriera, segnata inevitabilmente dagli anni della guerra fredda che hanno preceduto la caduta del muro, che lui aveva raccontato dall'altra parte della cortina. "Ho girato il mondo per quasi 40 anni. Corrispondente a Vienna e Bonn, Praga, Varsavia e Mosca. Sono stato un adolescente pieno di illusioni. E poi queste sono ...