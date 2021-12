Super green pass: le regole dal 6 dicembre 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Super green pass o green pass rafforzato è il nuovo concetto di certificazione verde che entrerà nell'uso quotidiano a partire da lunedì 6 dicembre 2021. Super green pass e green pass, la differenza e come ottenerli Lo stabilisce il decreto che sarà in vigore almeno fino al 15 gennaio e prevede una sorta di sdoppiamento tra le certificazioni verdi. Il Super green pass è riservato a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti o ha completato la vaccinazione o effettuato la terza dose da al massimo nove mesi. Per chi ha effettuato la prima dose sarà valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione, con una prima ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilrafforzato è il nuovo concetto di certificazione verde che entrerà nell'uso quotidiano a partire da lunedì 6, la differenza e come ottenerli Lo stabilisce il decreto che sarà in vigore almeno fino al 15 gennaio e prevede una sorta di sdoppiamento tra le certificazioni verdi. Ilè riservato a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti o ha completato la vaccinazione o effettuato la terza dose da al massimo nove mesi. Per chi ha effettuato la prima dose sarà valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione, con una prima ...

