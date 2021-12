Sanremo 2022, svelata la rosa ufficiale Big in gara (Di domenica 5 dicembre 2021) Fervono i preparativi per l’attesa nuova edizione del Festival di Sanremo, prevista per il nuovo anno alle porte, e intanto Amadeus ha dato annuncio della lista ufficiale dei concorrenti Big. L’occasione della rivelazione è un intervento che il direttore artistico e conduttore del Festival ha rilasciato in tv nelle scorse ore, le cui immagini sono diventate virali nel web, fino a destare tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. In primis quelle degli artisti confermati alla kermesse ligure, tra cui alcuni ex volti di Amici di Maria De Filippi. Sanremo 2022, Amadeus conferma la lista dei 22 artisti Big In un intervento concesso al Tg1 delle ore 20.00 lo scorso 4 dicembre 2021, Amadeus si è confermato conduttore di Sanremo per il terzo anno consecutivo, dando annuncio della ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 dicembre 2021) Fervono i preparativi per l’attesa nuova edizione del Festival di, prevista per il nuovo anno alle porte, e intanto Amadeus ha dato annuncio della listadei concorrenti Big. L’occasione della rivelazione è un intervento che il direttore artistico e conduttore del Festival ha rilasciato in tv nelle scorse ore, le cui immagini sono diventate virali nel web, fino a destare tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. In primis quelle degli artisti confermati alla kermesse ligure, tra cui alcuni ex volti di Amici di Maria De Filippi., Amadeus conferma la lista dei 22 artisti Big In un intervento concesso al Tg1 delle ore 20.00 lo scorso 4 dicembre 2021, Amadeus si è confermato conduttore diper il terzo anno consecutivo, dando annuncio della ...

