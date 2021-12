Samp: D'Aversa resta fino al derby (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roberto D'Aversa resta sulla panchina della Sampdoria almeno fino al derby col Genoa in programma venerdì. Questa la decisione del club ligure dopo aver valutato la soluzione di Dejan Stankovic ma il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roberto D'sulla panchina delladoria almenoalcol Genoa in programma venerdì. Questa la decisione del club ligure dopo aver valutato la soluzione di Dejan Stankovic ma il ...

