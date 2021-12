Pradè: “Del futuro di Vlahovic è ancora presto per parlarne. Berardi è fortissimo” (Di domenica 5 dicembre 2021) Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Bologna anche di mercato: “ancora manca tempo per dire cosa succederà con Vlahovic. Siamo in un momento delicato e parlare di mercato sarebbe sbagliato per tutti. Lui sta facendo il professionista, Italiano è contento di questo così come lo siamo noi. Berardi? Giocatore fortissimo, ma è del Sassuolo e quindi non posso parlarne”. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021), ds della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Bologna anche di mercato: “manca tempo per dire cosa succederà con. Siamo in un momento delicato e parlare di mercato sarebbe sbagliato per tutti. Lui sta facendo il professionista, Italiano è contento di questo così come lo siamo noi.? Giocatore, ma è del Sassuolo e quindi non posso”. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

