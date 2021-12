Massimo Boldi e la moglie Marisa | un ricordo indelebile per l’attore

Leggi su ck12

(Di domenica 5 dicembre 2021), amatissimo attore comico italiano, è stato sposato per molti anni con Maria Teresa Selo, detta. I due si conobbero nel 1972 e si sposarono l’anno dopo. Sono rimasti insieme fino al 2004, anno in cuiè morta, dopo una lunga e sofferta malattia.ha ricordato molte volte l’amata. Non può dimenticarla… Ogni volta che parla della sua vita privata,torna sul lutto che lo ha colpito nel 2004, quando ha perso la sua amataha raccontato di averla conosciuta nel negozio di famiglia, una latteria. Già al primo sguardo fu colpito dalla bellezza di quella ragazza. Un passo alla volta, giorno dopo giorno, fra i ...