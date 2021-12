Il Napoli ha perso ma con Spalletti non ci saranno né alberghi né teste alte né settimane piene (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Napoli ha perso. Ed ha preso cinque gol nelle ultime due gare, nelle quali ha racimolato un punto su sei, pur essendosi ritrovato davanti in entrambe. Premettiamo la realtà dei numeri prima di iniziare a raccontare il dolce lato positivo nelle sconfitte – l’inversione di quest’ordine porta, specie dalle nostre parti, ad impreviste ramificazioni deliranti. Ha perso una gara splendidamente giocata per larghi tratti, preparata con certosina attenzione sul piano tattico, contro un avversario di grande valore. Il punto saliente è che tutto ciò non è bastato, nonostante l’applicazione costante ed ammirevole dei singoli ed una discreta dose di buona sorte nel tenere la gara in vita addirittura ribaltandola temporaneamente. Il Napoli ha vissuto la notte attraversandone intensamente ogni secondo ma uscendone superato e una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilha. Ed ha preso cinque gol nelle ultime due gare, nelle quali ha racimolato un punto su sei, pur essendosi ritrovato davanti in entrambe. Premettiamo la realtà dei numeri prima di iniziare a raccontare il dolce lato positivo nelle sconfitte – l’inversione di quest’ordine porta, specie dalle nostre parti, ad impreviste ramificazioni deliranti. Hauna gara splendidamente giocata per larghi tratti, preparata con certosina attenzione sul piano tattico, contro un avversario di grande valore. Il punto saliente è che tutto ciò non è bastato, nonostante l’applicazione costante ed ammirevole dei singoli ed una discreta dose di buona sorte nel tenere la gara in vita addirittura ribaltandola temporaneamente. Ilha vissuto la notte attraversandone intensamente ogni secondo ma uscendone superato e una ...

Advertising

DonatoCavallo6 : Solo il Napoli in queste ultime settimane può dire qualcosa,infatti hanno perso punti. - FabioA90963180 : @sechesi Credo con l’uscita di Lobotka il Napoli ha perso la gara, potevamo uscire con un pareggio cmq #ForzaNapoliSempre - vittorioalbino : RT @Gianllu: Criticare è da vigliacchi !!! Stasera un Napoli encomiabile. Tutti tutti tutti bravissimi. Cercare un colpevole non vi farà ma… - bayxreche : @bestpartofdream - napoli in trasferta senza chiesa, dybala, danilo, bentancur, alex sandro, cuadrado e altri se no… - PaolaDiCaro : @strumentiumani @tuttapposter @tottimitico @RiservaFdr @gizzo97 @cesololinter_19 @poicipenso4 infatti Inter e Napol… -