I No Green Pass che su Telegram negano non solo la pandemia, ma anche il cambiamento climatico (Di domenica 5 dicembre 2021) Dicono di non fidarsi di medici, esperi, virologi e immunologi perché la verità non è quella che viene raccontata dal “mainstream”. Poi si affidano a spezzoni di video trovati su Internet per sostenere alcune paradossali (e false) tesi. Non solo sulla pandemia, non solo sulle mascherine, non solo sui vaccini, non solo sul Green Pass. Perché nelle chat Telegram di chi si oppone alla certificazione verde (in tutte le sue declinazioni) c’è ampio spazio per un dibattito che pone le sue solide radici sul filmati realizzati da “troll”. Realizzati per prendere in giro i complottisti e i cospirazionisti. L’ultimo caso di condivisione selvaggia? Il video ironico realizzato da Mirko Bortolotto nelle vesti di un “pilota d’aerei” che vuole infrangere il muro del ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 5 dicembre 2021) Dicono di non fidarsi di medici, esperi, virologi e immunologi perché la verità non è quella che viene raccontata dal “mainstream”. Poi si affidano a spezzoni di video trovati su Internet per sostenere alcune paradossali (e false) tesi. Nonsulla, nonsulle mascherine, nonsui vaccini, nonsul. Perché nelle chatdi chi si oppone alla certificazione verde (in tutte le sue declinazioni) c’è ampio spazio per un dibattito che pone le sue solide radici sul filmati realizzati da “troll”. Realizzati per prendere in giro i complottisti e i cospirazionisti. L’ultimo caso di condivisione selvaggia? Il video ironico realizzato da Mirko Bortolotto nelle vesti di un “pilota d’aerei” che vuole infrangere il muro del ...

