I look più belli di Aurora Ramazzotti

Essere figlia d'arte non è un compito facile, ma Aurora Ramazzotti ha saputo cavarsela egregiamente. Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la giovane modella ed influencer quest'oggi – 5 dicembre – compie gli anni. Classe 1996, Aurora ha saputo intrattenere non soltanto il popolo del web in qualità di influencer e modella, ma ha anche sperimentato la strada televisiva. Ha indossato la divisa de Le Iene, ha condotto il daily di X Factor e di recente ha anche tentato la conduzione di Mystery Land, un programma di Italia 1 al fianco di Alvin. Ma, quando scattano i paragoni, Aurora alza immediatamente una mano: "Sono diversa da mia madre", ha spiegato a Vanity Fair. "E non mi piace pensare di seguire le sue orme. Ora sto cercando di costruire la mia strada".

