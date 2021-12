Highsnob, chi è il rapper rivelazione che partecipa a Sanremo (Di domenica 5 dicembre 2021) Highsnob, è il nome d’arte di Michele Matera, un rapper italiano originario di Avellino, è cresciuto a La Spezia dove consocerà Samuel Heron, il suo compagno musicale nel progetto Bushwaka. Il dueo si trasferirà a Milano, per poi creare un progetto musicale caratterizzato da diverse sonorità tra rap e uno stile che tende molto al demenziale, il 23 Marzo 2015, uscirà il loro primo brano intitolato “Pandamonium”, nell’unico album del duo ci sono diverse collaborazioni con Fedez, sulle note di Twist, G.Bit e Rokas per quanto riguarda Capetto Kinghetto. Highsnob, chi è il rapper che parteciperà al Festival di Sanremo 2022 (Screenshot)Nel 2016 il progetto si scioglie e il rapper continuerà il suo percorso in solo con il singolo “Harley Quinn”, questo singolo verrà ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021), è il nome d’arte di Michele Matera, unitaliano originario di Avellino, è cresciuto a La Spezia dove consocerà Samuel Heron, il suo compagno musicale nel progetto Bushwaka. Il dueo si trasferirà a Milano, per poi creare un progetto musicale caratterizzato da diverse sonorità tra rap e uno stile che tende molto al demenziale, il 23 Marzo 2015, uscirà il loro primo brano intitolato “Pandamonium”, nell’unico album del duo ci sono diverse collaborazioni con Fedez, sulle note di Twist, G.Bit e Rokas per quanto riguarda Capetto Kinghetto., chi è ilche parteciperà al Festival di2022 (Screenshot)Nel 2016 il progetto si scioglie e ilcontinuerà il suo percorso in solo con il singolo “Harley Quinn”, questo singolo verrà ...

