Ha un malore durante corsa | muore a 24 anni nel bresciano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Un atleta di 24, originario di Gardone Valtrompia, è morto mentre correva all’Uno di Monticelli, manifestazione di trail running in notturna sulle colline della Franciacorta a Monticelli Brusati. Il giovane ha accusato unquando era circa al 20esimo km della gara e si è accasciato al suolo. Alcuni altri atleti che stavano partecipando alla competizione hanno provato a rianimarlo e anche i soccorritori inviati dall’Areu hanno tentato alcune manovre con il defibrillatore ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. ”Sgomenti, increduli e affranti di fronte alle tragedie inspiegabili della vita, ci stringiamo con discrezione attorno alla famiglia di Fabio e alla gloriosa società New Athletic Sulzano – si legge sulla pagina dell’Uno di Monticelli – Che la Terra ti sia lieve, Amico Runner”. Funweek.