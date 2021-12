Giada muore per un malore a scuola a 14 anni: paese sotto choc. 'Amava la pallavolo' (Di domenica 5 dicembre 2021) UDINE - In lutto la comunità del comune della Bassa friulana di Fiumicello Villa Vicentina per la prematura scomparsa della giovanissima Giada Furlanut , morta a soli 14 anni all'ospedale di Cattinara ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) UDINE - In lutto la comunità del comune della Bassa friulana di Fiumicello Villa Vicentina per la prematura scomparsa della giovanissimaFurlanut , morta a soli 14all'ospedale di Cattinara ...

Advertising

FartFromAmerika : RT @ImolaOggi: Malore a scuola a 14 anni, poi il peggioramento: muore per embolia polmonare 'già dopo la seconda dose non si allenava più,… - anto_galli4 : RT @Rappresentemax: Colpa del ministro Speranza - etherea_etherea : RT @ImolaOggi: Malore a scuola a 14 anni, poi il peggioramento: muore per embolia polmonare 'già dopo la seconda dose non si allenava più,… - TytoAlb82433730 : RT @Pie974: Rtw rtw rtw ?? ?????? Udine. Muore la quattordicenne Giada Furlanut. Sui social: “dopo la seconda dose di #vaccino, non giocava pi… - brug71 : RT @Rappresentemax: Colpa del ministro Speranza -