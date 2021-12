Fabio Pedretti, corre di notte e muore a 24 anni: mistero e choc a Brescia, una fine assurda (Di domenica 5 dicembre 2021) Una morte improvvisa quella che ha colpito Fabio Pedretti, 24 anni. Il ragazzo si è accasciato ieri sera nel Bresciano mentre stava correndo un trail running in notturna. Si tratta di una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale. Il giovane, di Gardone Valtrompia, era in gara a Monticelli Brusati. Il malore, come riportato da Leggo, è arrivato mentre era nel gruppo di testa e quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. La corsa in ospedale si è rivelata inutile. A rendere la notizia ancora più straziante il fatto che proprio ieri il 24enne avrebbe compiuto gli anni. E' morto nel giorno del suo compleanno, stando al Corriere della Sera. Per tradizione la gara si corre in notturna nel primo sabato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Una morte improvvisa quella che ha colpito, 24. Il ragazzo si è accasciato ieri sera nelno mentre stavando un trail running in notturna. Si tratta di una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale. Il giovane, di Gardone Valtrompia, era in gara a Monticelli Brusati. Il malore, come riportato da Leggo, è arrivato mentre era nel gruppo di testa e quando mancavano circa 7 chilometri alladella gara. La corsa in ospedale si è rivelata inutile. A rendere la notizia ancora più straziante il fatto che proprio ieri il 24enne avrebbe compiuto gli. E' morto nel giorno del suo compleanno, stando al Corriere della Sera. Per tradizione la gara siin notturna nel primo sabato di ...

