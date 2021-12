F1 | Max Verstappen | “Volevo lasciar passare Hamilton | lui non voleva e mi ha tamponato”

(Di domenica 5 dicembre 2021) E’ amareggiato l’olandese Maxal termine del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Un corsa con tantissimi episodi e decisioni controverse in cui alla fine è stato il britannico Lewisa trionfare davanti al neerlandese e al compagno di squadra Valtteri Bottas. “Una gara movimentata, sono accadute un sacco di cose e per alcune decisioni non sono d’accordo. Ho avuto problemi sul finire della corsa con le gomme, ma ho cercato di lottare fino alla fine“, le prime parole a caldo di Max. Una lotta incredibile con, con tantissimi momenti di tensione. Tra tutti quello in cui, dopo aver tenuto la posizione tagliando la pista, l’olandese ha ricevuto l’ordine di faril suo avversario. Incredibilmente, però, il britannico hail pilota della ...

Il doppio contatto e l'indecisione di Masi E' stata la gara più pazza di sempre, tanti incidenti, due bandiere rosse, tre partenze e colpi proibiti tra Lewis Hamilton e. E non poteva ...Tensione altissima dopo il GP Arabia Saudita di F1, vinto da Lewis Hamilton su. Ma non sono mancati i contatti, gli insulti via team radio, le scaramucce e un tamponamento nella parte finale della gara. La posta in palio è il Mondiale 2021 e i due protagonisti ...Succede di tutto a Gedda, nel Gran Premio d’Arabia Saudita, penultimo del Mondiale di Formula 1. Alla fine vince Hamilton su Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen, penalizzato di 5 secondi ...E' amareggiato l'olandese Max Verstappen al termine del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Un corsa con tantissimi episodi e decisioni controverse in cui alla fine è stato ...