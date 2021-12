F1, Mattia Binotto: “Avevamo il potenziale per guadagnare più punti. Ora ultimo sforzo, poi il 2022” (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è delusione in casa Ferrari al termine del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Jeddah. C’era tutto il potenziale per poter puntare a una top-5, ma le due bandiere rosse e un incidente hanno compromesso il risultato della Scuderia di Maranello. Charles Leclerc ha concluso in settima posizione (era quarto prima dell’incidente di Mick Schumacher che al decimo giro ha stravolto la corsa, poi ha pagato l’incidente con Sergio Perez alla ripartenza) appena davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, superato nel finale. F1, Charles Leclerc: “La Ferrari non era da 7° posto. Il ritmo era molto buono” Mattia Binotto, il team principal del Cavallino Rampante, ha commentato la prova attraverso i canali ufficiali della Ferrari: “Oggi Avevamo il potenziale ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è delusione in casa Ferrari al termine del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Jeddah. C’era tutto ilper poter puntare a una top-5, ma le due bandiere rosse e un incidente hanno compromesso il risultato della Scuderia di Maranello. Charles Leclerc ha concluso in settima posizione (era quarto prima dell’incidente di Mick Schumacher che al decimo giro ha stravolto la corsa, poi ha pagato l’incidente con Sergio Perez alla ripartenza) appena davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, superato nel finale. F1, Charles Leclerc: “La Ferrari non era da 7° posto. Il ritmo era molto buono”, il team principal del Cavallino Rampante, ha commentato la prova attraverso i canali ufficiali della Ferrari: “Oggiil...

