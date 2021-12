F1 | GP Arabia Saudita 2021 | la griglia di partenza di oggi Lewis Hamilton dalla pole | Max Verstappen 3° davanti a Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021)ha conquistato laposition del Gran Premio dell’, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Unoscatteràa tutti. Sul tracciato di Jeddah l’inglese ha messo il primo mattoncino di capitale importanza per la gara odierna, con Valtteri Bottas secondo al suo fianco. Solamente terzo un deluso Max, che è andato a sbattere in curva 27 quando stava per andare a far segnare unaposition stellare. Al suo fianco vedremo Charles, eccellente con una Ferrari davvero in forma, mentre il suo compagno di team Carlos Sainz sarà solamente 15°. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio lo schieramento di ...