Coppia anziani trovata morta a Prato | omicidio - suicidio

(Di domenica 5 dicembre 2021) Unadiconiugi è statapriva di vita stamani nella abitazione dove viveva a, in via Filzi. per gli investigatori si tratta di un: secondo la ...

12.30trovati morti,omicidio - suicidio Unadiè stata trovata senza vita, in casa, a Prato. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio - suicidio. In base a una prima ricostruzione, l' uomo, 72 anni, ha sparato alla ...Unadiconiugi è stata trovata priva di vita stamani nella abitazione dove viveva a Prato, in via Filzi. per gli investigatori si tratta di un omicidio - suicidio: secondo la ricostruzione ...Tragedia nella mattinata di oggi a Prato dove una coppia di anziani è stata trovata morta nella proprio abitazione ...Omicidio-suicidio a Prato. Una coppia di anziani coniugi è stata trovata senza vita domenica mattina nella loro abitazione in via Filizi. In base alla ...