Coppa Davis 2021, Daniil Medvedev: “Sono pronto per Cilic. Gojo ha fatto un lavoro pazzesco” (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la Germania e prima della Croazia, è tempo di parlare per Daniil Medvedev. Il numero 2 del mondo guiderà il team russo in finale di Coppa Davis, conquistata con due successi molto netti in singolare, suo e di Andrey Rublev. Inutile a quel punto il doppio, anche se disputato per sostanziale onor di firma. Queste le parole del vincitore degli US Open alla stampa a Madrid: “Nulla è facile, è la Coppa Davis. Anche se, senza dubbio, se si vedono i punteggi di oggi, Sono stati due singolari dominati, e io fino all’ultimo gioco non ho concesso palle break. Ma nulla è facile. Ho visto Andrey in tv, ha giocato con molta fiducia. Fino al 4-4 del primo set il mio avversario stava giocando a un ottimo livello, colpendo in modo incredibile. Poi ha avuto un gioco peggiore, con ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la Germania e prima della Croazia, è tempo di parlare per. Il numero 2 del mondo guiderà il team russo in finale di, conquistata con due successi molto netti in singolare, suo e di Andrey Rublev. Inutile a quel punto il doppio, anche se disputato per sostanziale onor di firma. Queste le parole del vincitore degli US Open alla stampa a Madrid: “Nulla è facile, è la. Anche se, senza dubbio, se si vedono i punteggi di oggi,stati due singolari dominati, e io fino all’ultimo gioco non ho concesso palle break. Ma nulla è facile. Ho visto Andrey in tv, ha giocato con molta fiducia. Fino al 4-4 del primo set il mio avversario stava giocando a un ottimo livello, colpendo in modo incredibile. Poi ha avuto un gioco peggiore, con ...

