Advertising

Adnkronos : #Turchia, fallito attentato a #Erdogan. #ultimora - LaStampa : Turchia, fallito attentato a Erdogan: una bomba sotto l’auto della scorta - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Turchia, fallito attentato a Erdogan: una bomba sotto l’auto della scorta - AgustiBarrio : RT @Adnkronos: #Turchia, fallito attentato a #Erdogan. #ultimora - amerigormea : RT @Adnkronos: #Turchia, fallito attentato a #Erdogan. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia fallito

La Stampa

Volevano portare il caos". Questo il primo commento del partito Akp al governo in, dopo che una carica di esplosivo piazzato sotto una macchina della scorta del presidente Recep Erdogan è stata scoperta nella città di Sirte, dove erano in programma dei comizi oggi. L'......House parla dellacome di uno dei paesi protagonisti della cosiddetta repressione transnazionale, con 58 casi di "rendition" dal 2014 in 31 paesi diversi, in particolare dopo ilgolpe.La sentenza affermava che la detenzione di Kavala si basava su "atti che non potevano essere ragionevolmente considerati come comportamenti ...Il Consiglio d'Europa alza la voce contro Ankara: il Comitato dei ministri ha minacciato di attivare una procedura d'infrazione contro la Turchia perché mantiene in carcere il filantropo Osman Kavala ...