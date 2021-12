Troppi rincari? Niente paura | regaliamo libri e doni più veri

(Di sabato 4 dicembre 2021) Caro direttore, leggo che, oltre al gas e all'energia elettrica, avremo aumenti di prezzo anche in altri settori. Fra questi aumenterà anche il prezzo di smartphone e simili, che molti regalano per Natale. Nessun ...

Kr81RS : @diversadate Troppi rincari! ?? -

Avvenire.it

Caro direttore, leggo che, oltre al gas e all'energia elettrica, avremo aumenti di prezzo anche in altri settori. Fra questi aumenterà anche il prezzo di smartphone e simili, che molti regalano per ...... il leghista Giancarlo Giorgetti, ne ha parlato senza faregiri di parole. "Un blackout non ... ed il presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha assicurato che nel caso di nuoviil ...Caro direttore, leggo che, oltre al gas e all’energia elettrica, avremo aumenti di prezzo anche in altri settori. Fra questi aumenterà anche il prezzo di smartphone e simili, che molti regalano per Na ...Il piano sosta, varato lo scorso 30 settembre dal consiglio comunale, com’era prevedibile dopo il vespaio di polemiche che erano divampate per gli aumenti che ne erano conseguiti, nei ...