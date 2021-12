Traffico Roma del 04-12-2021 ore 17:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione e Studio Stefano Baiocchi Traffico molto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo goduto entrambe le carreggiate riuscite Ardeatine Romanina ci sono poi code di attesa all’uscita a Flaminia per entrambe le provenienze si tratta di Traffico diretto verso lo stadio Olimpico dalle 18 è in programma Roma-inter scatta nell’area del Foro Italico tutte le misure relative alla sosta e alla viabilità inevitabili le ripercussioni per il Traffico al della Vittoria al Flaminio Traffico intenso sempre in direzione stadio sulla tangenziale con lei ti mente ora tra l’uscita corso Trieste Viale Libia e lo svincolo Parioli Campi Sportivi tu la stessa tangenziale nella zona di San Giovanni abbiamo code tra ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione e Studio Stefano Baiocchimolto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo goduto entrambe le carreggiate riuscite Ardeatinenina ci sono poi code di attesa all’uscita a Flaminia per entrambe le provenienze si tratta didiretto verso lo stadio Olimpico dalle 18 è in programma-inter scatta nell’area del Foro Italico tutte le misure relative alla sosta e alla viabilità inevitabili le ripercussioni per ilal della Vittoria al Flaminiointenso sempre in direzione stadio sulla tangenziale con lei ti mente ora tra l’uscita corso Trieste Viale Libia e lo svincolo Parioli Campi Sportivi tu la stessa tangenziale nella zona di San Giovanni abbiamo code tra ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Casilina ?????? code tra Via del Ponte di Pantano e Via del Ponte della Catena > centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Appia ?????? code tra Via dei Laghi e Via delle Capannelle > centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? code tra Laurentina e Prenestina > esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? code tra Via della Torre delle Cornacchie e Via di Grottarossa > centro #Luceverde #Lazio