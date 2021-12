Traffico Roma del 04-12-2021 ore 09:00 (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità chiusa sulla linea metro C la stazione Borghesiana per un intervento tecnico i treni vi transitano ma senza effettuare fermata lavori di potatura Dalle 10 di questa mattina alle 16 di domani domenica 5 dicembre sulla via Appia all’altezza del raccordo in direzione del centro in programma per le 15 di oggi un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto i partecipanti transiteranno per viale Einaudi Piazza Cinquecento via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali modifiche alla viabilità deviazioni possibili anche per le numerose linee bus di zona termine vento previsto per le 19 appuntamento alle 18 di oggi all’Olimpico con Roma Inter modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa sulla linea metro C la stazione Borghesiana per un intervento tecnico i treni vi transitano ma senza effettuare fermata lavori di potatura Dalle 10 di questa mattina alle 16 di domani domenica 5 dicembre sulla via Appia all’altezza del raccordo in direzione del centro in programma per le 15 di oggi un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto i partecipanti transiteranno per viale Einaudi Piazza Cinquecento via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali modifiche alla viabilità deviazioni possibili anche per le numerose linee bus di zona termine vento previsto per le 19 appuntamento alle 18 di oggi all’Olimpico conInter modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla ...

