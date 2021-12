Temptation Island, Simone Bonaccorsi: vita privata, carriera, Delia Duran (Di sabato 4 dicembre 2021) In queste ore si è parlato molto di Simone Bonaccorsi, famoso modello italiano che di recente è stato paparazzato con Delia Duran. Il ragazzo, però, si è fatto conoscere meglio al pubblico già qualche anno fa, per la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2019. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui! Nella puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba su Simone Bonaccorsi, indicandolo come nuova fiamma di Delia Duran, moglie di Alex Belli. L’attore di Centovetrine si è detto sicuro che tra i due ci sia solo un rapporto di amicizia e si è detto fiducioso nei confronti della moglie e del ragazzo, che peraltro conosce personalmente. Da allora il nome ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 4 dicembre 2021) In queste ore si è parlato molto di, famoso modello italiano che di recente è stato paparazzato con. Il ragazzo, però, si è fatto conoscere meglio al pubblico già qualche anno fa, per la sua partecipazione aVip 2019. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui! Nella puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba su, indicandolo come nuova fiamma di, moglie di Alex Belli. L’attore di Centovetrine si è detto sicuro che tra i due ci sia solo un rapporto di amicizia e si è detto fiducioso nei confronti della moglie e del ragazzo, che peraltro conosce personalmente. Da allora il nome ...

