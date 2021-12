Super green pass obbligatorio nei ristoranti, bar, bus, palestre. Migliaia di agenti mobilitati (Di sabato 4 dicembre 2021) E' cominciata la Super corsa al Super green pass. Ossia al download del lasciapassare, tra vaccinazioni e tamponi: laddove è previsto l'obbligo del pass, chi ne sarà sprovvisto rischia multe fino a mille euro. A poche ore dall'entrata in vigore, il 6 dicembre, delle misure sul certificato in versione rafforzata si registra un nuovo record di green pass scaricati, 1.191.447. Da lunedì il codice Qr dovrà essere esibito anche alle stazioni e alle fermate dei bus, metro, tram e treni locali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) E' cominciata lacorsa al. Ossia al download del lasciaare, tra vaccinazioni e tamponi: laddove è previsto l'obbligo del, chi ne sarà sprovvisto rischia multe fino a mille euro. A poche ore dall'entrata in vigore, il 6 dicembre, delle misure sul certificato in versione rafforzata si registra un nuovo record discaricati, 1.191.447. Da lunedì il codice Qr dovrà essere esibito anche alle stazioni e alle fermate dei bus, metro, tram e treni locali L'articolo proviene da Firenze Post.

