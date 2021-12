Studentessa Erasmus picchiata e violentata: tornava a casa dopo una serata con gli amici (Di sabato 4 dicembre 2021) Palpeggiata, violentata e picchiata . E' quanto successo ad una Studentessa straniera di 23 anni, che si trova a Sassari, Sardegna, per l'Erasmus. La vittima è stata bloccata da un uomo venerdì scorso,... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Palpeggiata,. E' quanto successo ad unastraniera di 23 anni, che si trova a Sassari, Sardegna, per l'. La vittima è stata bloccata da un uomo venerdì scorso,...

Advertising

infoitinterno : Sassari, studentessa Erasmus di 23 anni aggredita e picchiata in strada - sardiniapost - FrancoScarsell2 : Una studentessa straniera di 23 anni,che si trova a Sassari per l'Erasmus, è stata bloccata, palpeggiata,picchiata… - SardiniaPost : ?? Aggredita e picchiata, palpeggiata e quasi violentata. Una ragazza di 23 anni, studentessa straniera arrivata a S… - giuliavezzalii : Sono uscita a bere qualcosa e mi sono ritrovata in discoteca a parlare spagnolo con una studentessa erasmus, well m… - rossanaver : Mia cugina, studentessa di medicina, è in Erasmus in Polonia. Si è beccata il Covid da vaccinata, quindi in forma l… -