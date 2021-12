Speed skating, Andrea Giovannini quinto nella mass start a Salt Lake City (Di domenica 5 dicembre 2021) Seconda giornata che va in archivio nella terza tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti). Un day-2 in cui le attenzioni nelle Divisioni A erano tutte concentrate nella prestazione di Andrea Giovannini nella mass start. L’azzurro è giunto quinto con il tempo di 7’28?95. Una gara in cui il belga Bart Swings è stato molto abile a sfruttare la sua progressione e a vincere con un’azione in solitaria in 7’25?42 a precedere il danese Viktor Hald Thorup (7’26?11) e il russo Ruslan Zakharov (7’27?04). Parlando delle altre gare delle Divisioni A, la polacca Andzelika Wójcik ha fatto suoi i 500 metri in 36?775 mettendosi alle spalle le russe Angelina Golikova (36?786) e Olga Fatkulina (36.937). Nei ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Seconda giornata che va in archivioterza tappa di Coppa del Mondo a(Stati Uniti). Un day-2 in cui le attenzioni nelle Divisioni A erano tutte concentrateprestazione di. L’azzurro è giuntocon il tempo di 7’28?95. Una gara in cui il belga Bart Swings è stato molto abile a sfruttare la sua progressione e a vincere con un’azione in solitaria in 7’25?42 a precedere il danese Viktor Hald Thorup (7’26?11) e il russo Ruslan Zakharov (7’27?04). Parlando delle altre gare delle Divisioni A, la polacca Andzelika Wójcik ha fatto suoi i 500 metri in 36?775 mettendosi alle spalle le russe Angelina Golikova (36?786) e Olga Fatkulina (36.937). Nei ...

Advertising

zazoomblog : Speed skating in Coppa del Mondo primo podio per Davide Ghiotto primato italiano per Francesca Lollobrigida sui 300… - zazoomblog : Speed skating primo podio in Coppa del Mondo per Davide Ghiotto! Record del mondo di Nils van der Poel sui 5000! -… - OA_Sport : #SPEEDSKATING Scopriamo i convocati dell'Italia in vista del terzo appuntamento di Coppa del Mondo a Salt Lake City… - XinhuaItalia : La Cina si è assicurata la quota massima di posti nel pattinaggio di velocità su pista corta per le Olimpiadi inver… - euroopvision : jsjddjdjjdjdjs mr jang pretending to do speed skating -