Sci di fondo oggi, 10 e 15 km Lillehammer 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo le due gare di sprint di ieri, si svolgeranno quest'oggi altre due gare per la seconda tappa a Lillehammer (Norvegia) della Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022. Si partirà alle ore 10:00 con la 15 km tl maschile, mentre alle 12:00 toccherà alle donne per la 10 km tl. Sulle piste del Birkebeineren Ski Stadium si registrano solo due precedenti, nel 2013 e nel 2018. Non ci sono dunque molti dati cui far riferimento per gli atleti che prenderanno parte alle gare, ma non si possono non annoverare tra i favoriti, per la 15 km maschile, il finlandese Iivo Niskanen (vincitore a Ruka, nella prima tappa di Coppa del Mondo), il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e il russo Alexander Bolshunov. Per quanto riguarda, invece, la 10 km femminile, si pronostica un'accesa sfida, come lo è stata la settimana scorsa in ...

