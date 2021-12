Sanremo 2022 | Amadeus svela i big | ci sono Gianni Morandi | Massimo Ranieri ed Elisa

(Di sabato 4 dicembre 2021) Resi noti i 22 protagonisti. In gara, tra gli altri, anche Emma, Mahmood, Achille Lauro, Sangiovanni e Iva Zanicchi. A questi si aggiungeranno i due vincitori diGiovani. Il Festival in programma dal 1° al 5 febbraio

Advertising

Sanremo__2022 : @Gianfra02275823 Auguri a te - Gianfra02275823 : @Sanremo__2022 Tantissimi auguri di buon natale a tutti voi ???????????? - twentyyearsgold : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale e Capodanno 2021 per poter guardare uniti e insieme Sanremo 2022. - xloveashton : RT @demag0gica: vincitore sanremo 2022 - angelers_fan : RT @itsgiubi: Sanremo 2022 avrà Massimo Ranieri. Portiamo anche Alberto Angela o dobbiamo continuare a vivere nel medioevo? #StanotteaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio( la programmazione completa a questo link ) ... DOMENICA 26 DICEMBRE8.30 . Nell'ambito calendario gratuito di escursioni guidate con ...... recentemente reinterpretato - in lingua spagnola - anche dalla popstar Ana Mena, la voce femminile dei tormentoni estivi di Rocco Hunt e Fred De Palma (la vedremo in gara a, tra i big, ...Nelle ultime ore sembra che ne sia aggiunto un altro alla già ricca lista di nomi in quota co - conduzione, con quello di Marco Mengoni a fare da accredita new entry. Marco Mengoni torna al Festival d ...Il settimanale Gente ha fotografato la coppia di Amici 20 per le vie di Roma: Giulia e Sangio sarebbero alla ricerca di un nido d'amore ...