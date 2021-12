Rugby 7s | World Series femminile | l’Australia vince a Dubai in un podio identico a una settimana fa

(Di sabato 4 dicembre 2021) Seconda tappa dellediseven e ail torneo, in versione ridotta, ha visto oggi giocarsi tutte le finali, dopo che la prima giornata aveva già messo in ordine le dieci partecipanti. Nelle retrovie sono arrivate, così, le vittorie per il Brasile (sulla Gran Bretagna) per il nono posto, dell’Irlanda (sul Canada) per il settimo e quella degli USA (sulla Spagna) per il quinto. Ma l’attenzione era rivolta alle due finali che valevanoe titolo. E come unafa la Francia domina la finalina con la Russia,28-5 e conquista il secondo bronzo consecutivo. E come unafa èa conquistare il titolo. Ancora contro le Fiji, in un match dove le australiane ...

Si è conclusa la seconda tappa delle World Series di rugby seven, ancora a Dubai , con la giornata che ha visto scendere in campo le migliori otto formazioni dopo la fase a gironi. Ecco come è andata.The impressive JC Pretorius scored the winning try for the Springbok Sevens to defeat Australia 10-7 in a thrilling World Rugby Sevens Series final in Dubai on Saturday evening. This hard-fought win ...