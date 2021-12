PS2 Rilasciato KELFBinder v1 0 2

Leggi su gamesandconsoles

(Di sabato 4 dicembre 2021) Lo sviluppatore El isra haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.0.2.è un ottima applicazione puramente basata sull'installer FreeMcBoot di sp193 che permette di associare file KELF come aggiornamenti di sistema o aggiornamenti del lettore DVD.L'eseguibile associato verrà posizionato nel percorso richiesto dalla PS2 che esegue l'applicazione Dvdplayer percorso:/DVDPLAYER.XLFPercorso aggiornamenti di sistema:/SYSTEM.XLF Limiti attuali Il binding di dvdplayer.irx non è supportato, quindi i dvdplayer compromessi da @krHACKen sono l'unica opzione compatibile Downloadv1.0.2 Fonte Psx-place