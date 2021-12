No green pass Milano, tensione in piazza Duomo (Di sabato 4 dicembre 2021) Momenti di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove alcune decine di manifestanti no green pass e no vax, si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde. Una quindicina di persone sono state portate via dalle forze dell’ordine per essere identificate. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come “Delinquenti” e “fascisti”. A monitorare la piazza sono schierati diversi blindati. Oltre a carabinieri e polizia, in piazza anche la Digos. Alcuni dei manifestanti hanno tentato di srotolare uno striscione in piazza del Duomo, provando a usare il megafono ma sono stati subito bloccati e identificati. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Momenti di, indel, a, dove alcune decine di manifestanti noe no vax, si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde. Una quindicina di persone sono state portate via dalle forze dell’ordine per essere identificate. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come “Delinquenti” e “fascisti”. A monitorare lasono schierati diversi blindati. Oltre a carabinieri e polizia, inanche la Digos. Alcuni dei manifestanti hanno tentato di srotolare uno striscione indel, provando a usare il megafono ma sono stati subito bloccati e identificati. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - NicolaPorro : ?? Arriva una sentenza storica dal #Belgio ?? - Trevisoinfo : mercoledì 8 dicembre 2021 ore 20:45 c'è il concerto gospel 'Regalo di Natale' con il coro Patrizia Mora Choir al Pa… - LBasemi : Coordinatrice Polizia Spagna e Francia per la difesa dei diritti costituzionali dei cittadini promette: uniremo le… -