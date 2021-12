Napoli-Atalanta, non recupera neanche Manolas (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera, contro l’Atalanta al Diego Armando Maradona. Manolas, alle prese con alcuni fastidi muscolari (oltre che con la gastroenterite), non ha recuperato, e non riuscirà a sostituire Koulibaly. Non ci sono – come annunciato ieri da Canonico, il medico sociale – neanche Insigne e Fabian. Prima convocazione per il giovane Balla Moussa Mane. I convocati di #NapoliAtalanta #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/engCmg0OMP — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 4, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera, contro l’al Diego Armando Maradona., alle prese con alcuni fastidi muscolari (oltre che con la gastroenterite), non hato, e non riuscirà a sostituire Koulibaly. Non ci sono – come annunciato ieri da Canonico, il medico sociale –Insigne e Fabian. Prima convocazione per il giovane Balla Moussa Mane. I convocati di ##ForzaSempre pic.twitter.com/engCmg0OMP — Official SSC(@ssc) December 4, 2021 L'articolo ilsta.

