Meteo Roma del 04-12-2021 ore 19:15 (Di sabato 4 dicembre 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino precipitazioni a nord-est con neve fino a quote collinari sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio in serata residui fenomeni sul Triveneto con neve ancora a quote collinari ancora sotto il problema con multitime momento al centro al mattino molto numero sita in transito ma con piogge solo sul Lazio zone interne dell’Abruzzo al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata piogge intense temporali in arrivo sulle regioni tirreniche viabilità asciutto altrove neve in Appennino fine 1500 metri a sud tempo instabile al mattino con piogge sparse temporali piaciuto settori meridionali di Puglia e Calabria e Sicilia Orientale al pomeriggio che nome di intenzione è quasi tutti i settori più intensi su quelli tirrenici in serata si rinnovano condizioni di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino precipitazioni a nord-est con neve fino a quote collinari sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio in serata residui fenomeni sul Triveneto con neve ancora a quote collinari ancora sotto il problema con multitime momento al centro al mattino molto numero sita in transito ma con piogge solo sul Lazio zone interne dell’Abruzzo al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata piogge intense temporali in arrivo sulle regioni tirreniche viabilità asciutto altrove neve in Appennino fine 1500 metri a sud tempo instabile al mattino con piogge sparse temporali piaciuto settori meridionali di Puglia e Calabria e Sicilia Orientale al pomeriggio che nome di intenzione è quasi tutti i settori più intensi su quelli tirrenici in serata si rinnovano condizioni di ...

Advertising

arual812 : RT @SkyTG24: Maltempo in Lazio, allerta gialla per pioggia e vento forte - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo in Lazio, allerta gialla per pioggia e vento forte - SkyTG24 : Maltempo in Lazio, allerta gialla per pioggia e vento forte - tusciaweb : Temporali, raffiche di burrasca e mareggiate: è allerta meteo Roma - Temporali, raffiche di burrasca e mareggiate:… - quartomiglio : Sezze: BOLIDE sui cieli del PONTINO, il VIDEO in ESCLUSIVA della scorsa notte -