Lulù Selassié in lacrime al GF Vip: la reazione di Manuel spiazza (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo l'inaspettato gesto di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip Lulù Selassié non è riuscita a trattenere le lacrime, ecco cosa è successo È andata in onda ieri venerdì 3… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Lulù piange per la nomination di Manuel, lui le ride in faccia (e si sente un fuoriclasse) Dopo essere stata derisa dal padre di Manuel Bortuzzo , anche il figlio ieri sera ha fatto lo stesso nei confronti di Lulù Selassié . Ormai il rapporto tra la principessa etiope, Manuel e la sua famiglia (che continua a evidenziare l'antipatia nei suoi confronti pur non conoscendola) è arrivato ad un punto di non ...

