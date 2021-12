L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta porta novità per le reazioni ai messaggi (Di sabato 4 dicembre 2021) WhatsApp Beta per Android ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento, con il quale vengono portati avanti i lavori sulle reazioni ai messaggi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 4 dicembre 2021)per Android ha appena ricevuto un nuovo, con il quale vengonoti avanti i lavori sulleai. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Im_lanuvola : RT @DkbItalia: Aggiornamento Instagram [04.12.2021] - [??] 'Tristemente l'ultimo fansign è finito Grazie BBs per essere venuti nonostante i… - lindericarus : L'ultimo aggiornamento Twitter non solo non mi fa mandare i vocali, ma mi fa vedere un numero limitato di notifiche… - DkbItalia : Aggiornamento Instagram [04.12.2021] - [??] 'Tristemente l'ultimo fansign è finito Grazie BBs per essere venuti non… - DkbItalia : Aggiornamento Twitter [04.12.2021] - [??] 'Tristemente l'ultimo fansign è finito Grazie BBs per essere venuti nonos… - itrichi : @JustWatch grazie per l'ultimo aggiornamento, semplicemente la app non funziona più ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo aggiornamento L’ultimo aggiornamento di Zoom metterà in imbarazzo i ritardatari Leggo.it