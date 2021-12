Iva Zanicchi in ospedale: è caduta prima di Ballando con le Stelle (Di sabato 4 dicembre 2021) Brutta caduta per Iva Zanicchi poche ore prima della nuova puntata di Ballando con le Stelle: la cantante è stata trasportata in ospedale, ecco come sta. Iva Zanicchi è finita in ospedale in seguito a un incidente che sarebbe avvenuto nel corso delle prove di Ballando con le Stelle, dove era attesa per la puntata di oggi, sabato 4 dicembre. La cantante sarebbe stata intenta a ballare, quando secondo le indiscrezioni sarebbe scivolata per poi avvertire un forte dolore. (screenshot video)In seguito alla caduta è stato necessario l’intervento di un medico e il successivo trasporto in ospedale. È probabile che a spiegare nel dettaglio quanto accaduto sia la conduttrice ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 dicembre 2021) Bruttaper Ivapoche oredella nuova puntata dicon le: la cantante è stata trasportata in, ecco come sta. Ivaè finita inin seguito a un incidente che sarebbe avvenuto nel corso delle prove dicon le, dove era attesa per la puntata di oggi, sabato 4 dicembre. La cantante sarebbe stata intenta a ballare, quando secondo le indiscrezioni sarebbe scivolata per poi avvertire un forte dolore. (screenshot video)In seguito allaè stato necessario l’intervento di un medico e il successivo trasporto in. È probabile che a spiegare nel dettaglio quanto accaduto sia la conduttrice ...

