Iss: un non vaccinato rischia la morte 9 volte di più (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dicembre 2021 - Per un non vaccinato il rischio rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi è 10 volte maggiore di ricovero , 16 volte maggiore di terapia intensiva, 9 volte maggiore di morte ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dicembre 2021 - Per un nonil rischio rispetto a unda meno di 5 mesi è 10maggiore di ricovero , 16maggiore di terapia intensiva, 9maggiore di...

SkyTG24 : #Covid19, Iss: over 60 e non vaccinati. Ecco chi sono i ricoverati in terapia intensiva - borghi_claudio : Basta confrontare le tabelle iss di questa settimana con quelle della settimana precedente per vedere che i ricover… - GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - g_sellan : RT @CaioGracco1: Ma i #novax li leggono i rapporti dell'ISS, specialmente dove riportano i dati sul rischio relativo di ricovero e decessi… - blogLinkes : Iss, un non vaccinato rischia la morte 9 volte più dei vaccinati da meno di 5 mesi -