Inter, Marotta sui rinnovi: «Contatti frequenti con Perisic e Brozovic» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il dirigente dell'Inter Marotta ha parlato dei rinnovi di contratto di Perisic e Brozovic Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ha parlato nel pre partita di Roma-Inter. Le sue dichiarazioni. rinnovi – «Dinamiche che fanno parte dei nostri pensieri quotidiani, con Brozovic e Perisic abbiamo frequenti Contatti. Il gruppo merita la riconferma, ma oggi ci concentriamo sul campo. Se ce la volontà da parte loro troveremo l'accordo con facilità». LEGGI L'InterVISTA INTEGRALE SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

